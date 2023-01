Cívicos preparan preguntas y última detalles para el “Gran Cabildo Nacional” de este 25 de enero

Santa Cruz, Bolivia

“Habrá preguntas que están siendo coordinadas a nivel nacional para que en todos los cabildos se puedan realizar las mismas, puesto que el cabildo se va realizar en defensa de la democracia, la libertad y sobre todo de la justicia, además exigirá la liberación de todos los presos políticos que hay en este gobierno tirano de (Luis) Arce, los cuales superan los 180”, dijo el segundo vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, en entrevista con el programa matinal El Mañanero de la Red Uno.

Al ser consultado sobre las garantías de que el Gobierno central escuche las resoluciones del gran cabildo nacional, el cívico cruceño manifestó que “la única seguridad que tenemos es que tanto como Santa Cruz y el resto del país seguiremos luchando, seguiremos en el camino de las protestas, de la legalidad y legitimidad, (porque) con este gobierno no se puede confiar absolutamente nada, pero no hay peor gestión que la que no se hace y nosotros seguiremos luchando por la libertad y para garantizar la seguridad de los ciudadanos”.