Copa sobre conflictos de 2019: "Yo estoy a la espera que me notifiquen y pueda dar mi versión"

Cargando...

El Alto, Bolivia

La alcaldesa electa del municipio de El Alto, Eva Copa, anunció que acudirá ante la justicia a declarar, si los fiscales a cargo de la investigación deciden citarla a declarar por los sucesos de octubre y noviembre 2019 en Bolivia.

Consultada si comparte los criterios del por qué se detuvo a la expresidenta Jeanine Áñez, la exsenadora del MAS evitó responder la pregunta asegurando que no entorpecerá la investigación del Ministerio Público para determinar cómo Áñez llegó al poder, sin embargo, Copa pidió que se esclarezcan las indagaciones por "las muertes en Senkata y Yapacaní".

"Se están haciendo las investigaciones como corresponde, dijeron que me iban a notificar, estoy a la espera de eso para dar mi declaración como corresponde, yo no tengo nada que ocultar", afirmó Copa la noche del lunes durante una entrevista en el programa Que No Me Pierda (QNMP).

"No estoy de acuerdo con el manoseo de la justicia, nuestro país ha pasado por momento duros. La ciudad de El Alto sufrió bastantes atropellos en el gobierno de Jeanine a la cabeza de Arturo Murillo. Dirigentes correteados, gente detenida y muertos en Senkata, esperamos que la justicia actué de forma idónea", agregó.

Cargando...

Recordó que su persona no participó en las mesas de negociación el 11 y 12 de noviembre de 2019 que fue convocada por la Iglesia Católica en la Universidad Católica Boliviana, y recalcó que tampoco organizó grupos irregulares para realizar diferentes levantamientos en varias zonas de La Paz.

El 14 de noviembre de 2019, Eva Copa recibió la medalla de presidenta del Senado con el apoyo de los tres partidos que tenían presencia en el Legislativo. Según sus palabras aceptó esa responsabilidad porque no podían dejar sin uno de los poderes del Estado al país y porque en ese momento se hablaba de cerrar el parlamento.