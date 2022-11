“Cuellar me agarró a patadas”, dijo la diputada del MAS María Alanoca

La Paz

La diputada por el Movimiento al Socialismo (MAS), María Alanoca, denunció este miércoles que fue agredida por el diputado Rolando Cuellar, tras el altercado suscitado en horas de la mañana entre él y el diputado Gualberto Arispe, ambos de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), quienes se agarraron a golpes.

La diputada Alanoca se encontraba en el momento de la pelea entre ambos diputados, la misma fue captada por las cámaras donde se la ve increpar a Rolando Cuellar.

Alanoca reiteró que fue agredida por Cuellar, y aseguró que tiene lesiones, además señaló que fue insultada y amenazada.

“A mí me ha pegado esta mañana cuando hemos salido de aquí de la sala, me ha pateado y me dio un codazo”, reiteró Alanoca.