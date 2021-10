Del Castillo revela que existen algunos grupos que pretenden impedir el arribo de Camacho a La Paz

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, reveló la noche del lunes que de acuerdo a informes recibidos de inteligencia, existen algunos grupos que pretenden impedir el arribo del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a la ciudad de La Paz para declarar por el presunto golpe de Estado.

"Estamos tomando las acciones correspondientes para que esta persona (Luis Fernando) tenga todas las garantías constitucionales para que vaya a prestar la declaración que corresponda a la administración de la justicia. Lo que suceda ahí (en la justicia) ya no le compete al ministro de Gobierno", dijo Del Castillo la noche del lunes en entrevista con el programa Que No Me Pierda (QNMP) de La Red Uno de Bolivia.

La autoridad indicó que su despacho está tomando los recaudos ante el intento de que estos grupos busquen dañar o atentar contra la vida del gobernador cruceño.

"Los reportes de inteligencia están siendo evaluados por los equipos técnicos especializados del Estado y vamos a determinar si será necesario brindar mayor seguridad o si no será necesario", señaló.

La primera autoridad departamental confirmó que viajará a La Paz este jueves a las 09:00 para prestar su declaración en calidad de denunciado por la exdiputada del MAS, Lidia Patty, acusado por los presuntos delitos de terrorismo y sedición.