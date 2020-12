Desgarrador relato de una madre, busca justicia para su hijo víctima de abuso sexual

Cochabamba, Bolivia

Un niño de 10 años fue abusado sexualmente por su padre, el hecho se registró el 2016, el menor habría sido abusado por su progenitor desde que tenía tan sólo 4 años hasta que tuvo 6 años, no soportó más la situación y contó lo sucedido a su madre.

El padre agresor fue beneficiado con arresto domiciliario sin custodios el año 2017, con derecho al trabajo de lunes a sábado. La representante del Colectivo “Mujeres de Fuego”, Judith Terrazas, denunció que el juicio oral se ha ido dilatando, mientras que el niño es revictimizado.

La madre contó que su hijo rechazaba ir a las visitas con su padre, “se agarraba del pilar y lloraba”, el menor contó lo que ocurría el 2016 en la Defensoría de la Niñez y el Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES).

“Viendo la situación yo decidí no llevarlo a las visitas, por eso su padre me denunció. Mi hijo después de las visitas llegaba triste a la casa, no hablaba y se dormía (…) Yo pensé que era por el cansancio. Yo no llevaba a mi hijo a las visitas, mis padres le acompañaban, porque cuando yo iba recibía insultos y agresiones verbales (…)”, relató la madre del menor.

Lo contradictorio es que la justicia pide respeto al colectivo, que lo único que hace es pedir celeridad en el proceso, para una víctima que no puede encontrar justicia. Pero lo más doloroso del caso es que el menor tuvo que contar lo sucedido, recordando los abusos sexuales, siendo revictimizado.

“Este proceso lleva años, sigo adelante, pese a que el 2016 cuando se realizó la denuncia fue rechazada, indicando que no había fundamentos. Entonces me adherí al caso, para que el día de mañana mi hijo no me diga ‘mamá sabías lo que me ha hecho mi padre, y ¡tú que has hecho nada!’. Mi hijo a los seis años ha querido quitarse la vida, yo le he descolgado (…) Ya no creo en las autoridades”, dijo desesperada en medio de lágrimas.