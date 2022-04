El drama familiar detrás de un chofer solidario

Cargando...

El conductor de micro que hace unos días se hizo viral por demostrar su solidaridad con un anciano invidente, relató en una entrevista el drama familiar que atraviesa hace más de un año, tiempo en el cual no ha podido volver a ver a su hija de 7 años.

Armando Fuentes lleva más de 10 años detrás del volante, haciendo la ruta de Santa Cruz - El Torno, municipio en el cual hizo su vida y constituyó una familia, sin embargo hace poco más de un año sufrió una ruptura con su pareja, su exmujer se fue a vivir a la casa de su madre en Aiquile y desde entonces no ha vuelto a ver a su hija.

"Desde que nos separamos no la he visto, me dice que no puedo verla. Ella es mi razón de seguir adelante, mi hija es todo para mi", dijo conmovido hasta las lágrimas. Cuando le compartieron un video con el saludo de su pequeña; un 'hola papá' terminó quebrantando el gran corazón de este hombre, que inspiró hasta el notable ilustrador cruceño Luigui Cabrera con su valorable gesto de amor al prójimo.