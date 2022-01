Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Hace unos días se viralizó una foto de Santiago, un niño de 11 años que vendía cuñapé en un canasto fuera de un supermercado de la ciudad. La imagen del niño acompañada de un texto donde pedía que le compren sus horneados para ayudar a su mamá diabética y en un contacto con Notivisión, también manifestó que soñaba con un celular para pasar clases virtuales.

La historia de Santiago conmovió tanto en las redes que al día siguiente vecinos lo llamaban para comprarle sus deliciosos cuñapés por montones. Este niño por la mañana es embolsador y en la tarde sale en bicicleta a vender los cuñapés que hace su mamá.

Grande fue el sorpresa de su madre, Trinidad Cueva, quien afirmó que no tenía ni idea del suceso de su hijo, hasta que la red naranja le tocó la puerta para entrevistarlo.

Trinidad es madre de 8 hijos en total, cuatro mayores de edad viven aparte y los otro cuatro menores viven con ella. A pesar del cariño que siente por todos sus hijos, ella dijo "Santiago es un oro para mí, el siempre me apoya”, dijo orgullosa.

Consultado de cómo decidió salir a vender cuñapé, con su visible inocencia respondió:

"Dios me dijo que le ayude a mi mamá. Dios me dijo que todo iba a estar bien, me lo dijo cuando oraba por mimá en el techo", reveló, dejando atónitos en el set.

Sin embargo, Santiago no sabía la sorpresa que recibiría en el programa Que No Me Pierda, mira aquí este emotivo momento: