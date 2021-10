"El Poder de Amor": Luis Rivera de El Salvador se suma al reality

Cargando...

Luis ‘Luisao’ Rivera, de 25 años, de El Salvador, es el nuevo participante que hoy se incorporó al programa "El Poder del Amor". El salvadoreño es estudiante de Nutrición y fisiculturista.

Llegó con un ramo de flores, que fue entregado a Griss, quien junto con sus compañeras le pidieron describirse.

“Me gusta llevar un orden desde que me despierto hasta que me acuesto, hago mis comidas a tiempo. Estoy contento, me gusta bailar, cantar”, aseguró Luisao, quien segundos después sacó a bailar a Andreína.

La ecuatoriana le preguntó ¿Cómo se considera? “Me considero una persona muy divertida, una persona muy disciplinada, con valores, leal, sincero. No me gustan los problemas realmente, me gustan las cosas claras...”, respondió.

¿Por qué termino tu última relación? fue la consulta de Griss a su compañero. “Porque tuve que viajar”, señaló. Esta respuesta fue complementada por la chicas, que el viaje fue a Turquía.

Los chicos le dieron una cálida bienvenida con un ritual propio de ellos.