Entre bromas y recuerdos, Sissi y José Gary Añez emocionaron en "La noche de la Gri"

Este domingo, "La noche de la Gri" tuvo un gran momento familiar con Sissy y José Gary Añez.

Los comunicadores y hermanos hicieron un recorrido por su experiencias en medios, la herencia de sus padres y las anécdotas familiares. Entre ellas el gusto por la cocina de José Gary y la afición por el canto de Sissy.

Entre los momentos emotivos, estuvo el saludo de los hijos y sobrinos de ambos, pues se demostró el amor que existe en la familia Añez. Cada uno es cercano a los más pequeños de la familia a su manera.

El programa tuvo dos grandes momentos de sorpresa. El primero fue la llegada de la hija de Sissy, María René Pomacusi, que no escatimó en elogios para su mamá y tío.

"Mi mamá es la más importante de mi vida, me guía, aunque a veces cuesta guiarme. Es la persona que más amo en mi vida, la bendición que Dios me dio y espero poder tenerla conmigo siempre. Mi tío Gary es mi parceiro también, me aconseja en el amor, aunque nunca lo escucho, dicen que parezco más su hija", dijo la joven.