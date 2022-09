Fernando Torrico compartió los inicios de su carrera, anécdotas con los Kjarkas, Pacha, Tupay y más en "La noche de la Gri"

Cargando...

Bolivia

Entre los invitados especiales de "La noche de la Gri" este sábado estuvo el músico, compositor y charanguista Fernando Torrico. El artista compartió detalles de los inicios de su carrera, sus éxitos y el nuevo rumbo que tomó su vida, también interpretó fragmentos de algunas de sus canciones más exitosas.

Fernando recordó que empezó a cantar en el puesto de su madre, que estaba en el popular mercado Calatayud, en la Cancha de la ciudad de Cochabamba.

Luego, saltó al estrellato con su participación en el concurso "Buscando al ruiseñor cochabambino", en el que, a los 9 años de edad, ganó el primer premio, que consistía en una bicicleta y la grabación de un disco.

"El premio era una bicicleta Caloi, la mejor de esos tiempos, pero me dieron un triciclo. Mi madre habló, reclamó e hizo que me dieran la bici. Además gané grabar un disco con Lauro y compañía. Grabé canciones a la madre, una de Horacio Guaraní, 'Perdón doctor', conmovió a todos porque era cantado por un niño, fue éxito por mucho años. También grabé 'A la sombre de mi madre'", recordó.

Así, su primer disco se publicó como Luis Fernando y las Voces Nuevas, aunque no era su nombre real. Se lo puso el fallecido locutor Raúl Cardona.

Entre los recuerdos que destaca está el momento en que conoció a Julio Iglesias, cuando llegó a Cochabamba y actuó en el coliseo de la Coronilla. Torrico abrió el show del artista español ante una gran cantidad de público.

"Él me escuchó cantar, dijo: 'ese chaval canta hermoso'. Hablé con él, le dijo a mi madre para que pueda ir y que me iba a ayudar. Ella no aceptó", detalló.

Cantaba por hobby y no pensaba que podía llegar a ser su profesión, pues él quería ser doctor.

En sus inicios tenía bastante influencia de la música argentina. Luego, se encontró con Ulises Hermosa, que le sugirió dedicarse al folklore boliviano y ahí comenzó el camino que lo llevaría formar parte de Los Kjarkas.

"Estábamos en La Paz, el más allegado a mí era Ulises, que en paz descanse. Él me dijo que aprenda un poco de folklore porque tocaba puras canciones argentinas. Era 1975, los vi tocar en vivo y fue algo tan grande, me gustó mucho, me impactó. Ahí decidí aprender folklore, llegué a la escuela que tenían Los Kjarkas, y Ulises me invitó a dar clases de guitarra", recordó.

Fue precisamente el fallecido integrante de Los Kjarkas que le motivó a aprender a tocar charango, que después se convertiría en su instrumento principal.

"Yo estaba dando clases, Ulises estaba en un cuarto cercano y hablaba por teléfono, decía: 'no te preocupes Zulma (Yugar), yo te preparo el mejor charanguista para el 6 de agosto en la gira por Estados Unidos (era mayo). Cuando colgó, le pregunte quién iba a viajar, él me dijo que yo. No sabía tocar charango, pero a partir de ese día me enfoqué, me encerré día y noche con el charango. Fuimos a Miami, acompañando a Zulma, fue hermoso, bonito, ahí empezó mi carrera como charanguista, tenía 16 años", contó.

Después ingresó a Los Kjarkas, con quienes estuvo 14 años.

Luego, formó el grupo Pacha, donde optaron por hacer fusión de folklore.

"Encontramos a Bebu Silvetti e hicimos Pacha. Fue un disco de catálogo, precioso. Recuerdo que en Santiago de Chile estaba Luis Miguel en los primeros lugares de los rankings y después estaba Pacha, con 'Ave de cristal'", expresó.

Pacha llegó a su fin cuando Elmer Hermosa y Gastón Guardia volvieron a Los Kjarkas. Con Edwin Castellanos decidieron continuar con lo que habían empezado. Así nació Tupay, donde estuvo por 8 años.

"Yo no cantaba mucho, fue un nuevo reto, un éxito grande, canciones que son clásicas", agregó.

Entre las anécdotas, contó que una vez se presentaron en un coliseo en Salta, Argentina, con una audiencia totalmente llena. Entonces, cuando salía del escenario hacia el bus, decidió darle su poncho a un amigo, para evitar que le jalaran y ocurriera algún incidente. Sin embargo, cuando llegó al transporte, no vio más ni a su amigo, ni al poncho.

Hace algunos años, el músico inició una nueva etapa de su vida como pastor de la iglesia 'Renacer'.

En "La noche de la Gri", también contó como decidió seguir el camino del Señor.

"Siempre me inquietó conocer las cosas. Uno llega a una etapa en la que ya no te llena nada, hay un vacío, que ya no se puede llenar, ni con fama, ni dinero, solo Dios llena eso. Sentí algo sobrenatural. Dios me fue mostrando que es real, a través de circunstancias, enfermedades, crisis, ahí conoces a Dios, que siempre espera con lazos de amor. Tiene un precio seguir a Cristo, un precio bien duro, no es fácil dejar todo lo que has hecho por años, Dios se convierte en tu proveedor, dejé todo, la fama, todo lo que me daba la música, pero no deje la música, cambié de protagonista", comentó.

Con su iglesia tienen un centro de rehabilitación y aseguró que mejor que ganar un Grammy es ver a un joven recuperado.

La segunda invitada especial fue la actriz, abogada y exparticipante del reality "El poder del amor", Alexandra Rocha.

Contó que estar en el reality fue una experiencia muy grata, sobre todo por la oportunidad de conocer Turquía y a personas de otros países de la región.

"Lo complicado fue las jornadas de grabación, eran pesadas. Estar en un reality, la gente piensa que estás feliz y tranquilo, pero sientes la presión de que todo el tiempo te están grabando", reveló.

Además, contó que su pasión es la actuación y busca seguir ese camino, sobre todo, después de ser parte del filme "Añoranzas", protagonizado por Carmen Salinos y Elías Serrano.