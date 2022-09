“Es ella”, dijo la madre de la bebé Daylin tras reconocer a la supuesta raptora de su hija

Cargando...

La Paz

El abogado Abel Loma, defensa legal de la familia de la bebé Daylin, manifestó este lunes en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda que, en esta jornada se realizó un desfile identificativo, a la presunta raptora del bebé Alex, donde participó la mamá de la bebé también raptada y aún desaparecida Daylin, con el fin de determinar si se trata o no de la misma persona.

El abogado dijo que la madre de la bebé Daylin reconoció plenamente a la presunta raptora de su bebé, ya que habrían efectuado la prueba en 5 oportunidades, además de otras pruebas de voz, donde también la habría reconocido.

“Este lunes en cumplimiento de un requerimiento fiscal, se hizo un desfile investigativo en el cual la señora Gregoria Bautista ha podido identificar en cinco oportunidades a esta persona que también está vinculada al caso del bebé Alex”, manifestó Loma.

El jurista dijo que lo curioso del caso, es que la madre al margen de reconocer físicamente a la raptora, también reconoció a través de otra prueba su voz.

“Lo curioso es que también en el tono de voz reconoce la mamá de Daylin a esta persona, y es algo que nos llama mucho la atención”, aseveró Loma.

El abogado de la familia de la bebé raptada Daylin, dijo que a partir de ahora empieza una etapa muy compleja dentro de la investigación referida al caso, toda vez que se deberá realizar varios actos investigativos, con el afán de demostrar algún elemento objetivo que demuestra concretamente la autoría de la mujer sindicada en los dos hechos delictivos.

Loma dijo que escucharon atentamente las declaraciones realizadas por los familiares de la persona detenida y acusada de los raptos de los dos bebés, quien sería una joven de 22 años de edad estudiante de enfermería, imputada y con detención preventiva por el delito de Trata y Tráfico de Personas en el caso del bebé Alex, que no sería esta persona, que se estarían confundiendo.

Al respecto el abogado aclaró que por parte de la familia de la bebé Daylin, su intención no es generar confusión, o inculpar a alguien inocente.

“De nuestra parte la intención no es generar confusión, o que personas inocentes sean inculpadas, no queremos que se vuelva a repetir el caso del doctor Jhiery Fernández, en el cual indebidamente se llegó incluso a una sentencia condenatoria”, puntualizó Loma.

Dijo que, que solicitarán la realización de una investigación familiar y social de esa persona y agregó que la policía tiene una tarea fundamental, de esclarecer esos dos hechos, no por presunciones, sino por elementos objetivos.

Este lunes el fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó los avances de la investigación del rapto de los bebés Daylin y Alex. En el caso del menor de sexo masculino confirmó que existe una persona con detención preventiva, la misma que habría sido sometida a un desfile identificativo, donde también se la inculpó del rapto de la bebé Daylin.

El caso deberá entrar en análisis y una profunda investigación, para demostrar con pruebas contundentes la participación de esta mujer en el rapto de los bebés.