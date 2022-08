“Estamos para defender nuestro territorio y es lo que demostramos”, dice la nación Gwarayú

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Tras el enfrentamiento que se registró la tarde de este jueves entre bloqueadores y comunarios de Ascensión de Guarayos, la presidenta de la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos (Copnag), Cirila Tapendaba, pidió al Gobierno no ceder con el pliego petitorio del sector campesino que lleva adelante la medida de presión.

“Pedimos al presidente que cumpla con su palabra y no permita el avasallamiento de tierras fiscales, que son para la gente originaria del lugar y no para personas de otros departamentos”, reclamó en el programa Que No Me Pierda.

Tapendaba pidió a los campesinos que no se dejen engañar por dirigentes que solo buscan su beneficio. "No vamos a permitir que hagan el levantamiento de la reserva forestal Guarayos, porque es el pulmón del mundo y estamos nosotras para defenderla".

La dirigente convocó a los siete pueblos que son parte de Guarayú para desbloquear la carretera que afecta a la conectividad entre Beni y Santa Cruz. Descartó que su pedido sea político.

"Los avasallamientos constantes que estamos sufriendo en el territorio, por parte de algunos grupos que vienen a querer tomar las tierras fiscales, los vamos a defender (...) No hemos hecho una movilización política, estamos defendiendo nuestro territorio; ellos utilizan el nombre del Gobierno, utilizan la sigla del M.A.S. para hacerse escuchar" añadió.