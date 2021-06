Evo, García Linera, Montaño, figuran en la lista de la Fiscalía para declarar por los conflictos de 2019

Cargando...

La Paz, Bolivia

El expresidente Evo Morales, Álvaro García Linera, Gabriela Montaño, Adriana Salvatierra, Manuel Canelas, son algunas de las exautoridades del MAS que figuran en la lista de 32 personas del Ministerio Público, para declarar en calidad de testigos por los conflictos sociales de 2019 que derivaron en la renuncia de Evo.

Así lo confirmó el diputado del partido oficialista, Jerjes Mercado, en entrevista con el programa Que No Me Pierda (QNMP) la noche del lunes.

"Hasta ahora ningún representante del MAS ha salido a reclamar por qué lo están citando (...) nadie está diciendo que no los convoquen, si la justicia considera que deben declarar, por favor, que vengan", afirmó el parlamentario durante la entrevista en el programa de La Red Uno de Bolivia.

Entre el 7 y 8 de junio, la expresidenta Jeanine Áñez, quien está detenida desde hace tres meses en el penal de Miraflores, declaró ante los fiscales sobre las circunstancias en las que accedió al poder. Mencionó al menos 28 personalidades que serán llamadas a declarar ante la Fiscalía.

Cargando...

En su declaración, Áñez mencionó a Carlos Mesa, José Antonio Quiroga, Ricardo Paz, Manuel Canelas, Marco Antonio Pumari, Jerjes Justiniano, Luis Fernando Camacho, Evo Morales, Álvaro García Linera, Williams Kalimán Romero y Diego Pari.

Luego siguen Omar Aguilar, Adriana Salvatierra, Susana Rivero, Eva Copa, Gabriela Díaz, Waldo Albarracín, Casimira Lema, el padre José Fuentes, Yuri Calderón, Arturo Murillo, Elba Pinkert, Gonzalo Barrientos, Eliane Capobianco, Pablo Barrientos, Rosemary Sandóval Brito y Andrés Gallardo. La mayoría de ellos exparlamentarios que jugaron un papel durante la transición.

Mercado calificó de positivo que las exautoridades del MAS sean convocados a declarar para así esclarecer los hechos de 2019, el cual el actual Gobierno de Luis Arce Catacora inició un proceso penal contra Jeanine Áñez y sus exministros por el supuesto golpe de Estado.

Agregó que Jorge Tuto Quiroga y Erick Foronda también deben ser citados por la Fiscalía, pues considera que jugaron un rol fundamental en dichos acontecimientos.

Cargando...

Para la senadora de Creemos, Centha Reck, este caso es armado por el actual Gobierno y generado para culpabilizar a la oposición, por lo que ninguno de los mencionados en cuando a los opositores no deberían declarar, como el caso del exlíder cívico Luis Fernando Camacho.

"El Movimiento Al Socialismo está empañado en sembrar delitos en los opositores y no quiere dejar a ningún opositor libre, esa es la verdadera noción sin ninguna narrativa falsa. Nosotros no vamos a descansar hasta que estos casos se esclarezcan, no es correcto que vivamos en un país donde debamos caminar con el testamento bajo el brazo", aseguró Reck.

Mira la entrevista