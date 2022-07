Familia de gendarme apuñalada exige justicia: “no estábamos preparados para esto”

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Familiares de la guardia municipal que perdió la vida tras ser apuñalada por una persona en situación de calle estuvieron en el programa Que No Me Pierda, exigiendo justicia. La víctima dejó tres menores en la orfandad.

La víctima identificada como Verónica Loza Gamboa, recibió una puñalada a la altura del pecho después de un altercado con el sospechoso, quien minutos antes le había robado sus pertenencias.

"Mi hija era muy alegre, trabajadora, hogareña (...) pido justicia porque desde hace cuatro días que no atrapan al maleante", lamentó la madre de la víctima, Nancy Gamboa.

Verónica trabajaba desde hace 13 años como gendarme municipal y su familia busca dar con el paradero del delincuente con ayuda de las imágenes de cámaras de seguridad.



Según el informe médico, Verónica murió a causa de un shock hipovolémico por una herida penetrante en el ventral derecho del corazón de 2 cm. fue una muerte instantánea.

"Ella trabajó muchos años en la guardia, pese a que llegaba llorando a mi casa porque le gritaban en la calle (...) pese a eso ella siempre veló por nosotros", dijo entre lágrimas la hija de la víctima, Shedenka Blanco.

"Me la quitaron, me quitaron su voz, me quitaron su apoyo, me quitaron su sonrisa y no me lo esperaba ella era una persona divertida y nos trataba como sus amigos", añadió la joven.



Shedenka pidió al alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, que le asigne las funciones de su madre para poder mantenerse económicamente y ayudar a sus hermanos menores de 9 y 2 años.

De igual manera, la familia pide a las autoridades realizar operativos de control a las rockolas que se encuentras en la zona de La Colorada, pues aseguran que estas funcionan durante todo el día.