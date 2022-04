Familia de Vania Trujillo asesinada por su pareja de 21 años denuncia retardación de justicia

La abogada Laura Crespo defensa legal de la familia de Vania Trujillo aseguró este martes en una entrevista realizada en el programa El Mañanero, que sus defendidos acudieron al Ministerio de Justicia, en busca de precisamente justicia, pero recibieron negligencia.

“Solamente se encontró a un abogado, que realizó un memorial y no hizo ningún tipo de actuación más con respecto a la muerte de una persona, es por eso que vemos que el Ministerio de Justicia en este caso, no actuó con equidad, no actuó con la imparcialidad como debería actuar”, manifestó Crespo.