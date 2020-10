FOTOS: El nuevo look de Carlos Marquina al rojo vivo

Cargando...

Bolivia

El cambio de look de Carlos Marquina, sorprendió a todos, no solamente a sus colegas, sino a todo el público que los acompaña diariamente. Se sospechaba en Bigote que se venía un gran cambio, pero no con el que llegó al programa este jueves 1 de octubre.

Esta fue una de las tantas travesuras del conductor, un poco de tinte que le sobró a Gabriela, y que lo dejó sobre alguna mesita, y entonces se preguntó: "por qué no?", y así llegó al estudio con un look diferente, pero muy original.

Si hay algo que caracteriza a Marquina, es que no le teme a los cambios, ya que cree que probar algo diferente en cuanto a tu estilo no es malo, sino que te abre un abanico de posibilidades de las que puedes elegir la mejor, aunque a veces tendrás que probar para ver si va contigo o no.