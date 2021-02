Guerrero: "El transporte acatará las medidas, pero es un daño fuerte a nuestra economía"

Cargando...

No se revelarán. El dirigente del transporte cruceño, Mario Guerrero, manifestó que los conductores del transporte público acatarán las medidas que dispuso la Alcaldía cruceña en cuanto al encapsulamiento que regirá en Santa Cruz de la Sierra desde el sábado y los tres días de Carnaval.

Calificó de sorpresa la determinación que dio la alcaldesa interina, Angélica Sosa, pues dichas consideraciones no fueron consideradas con su sector. Aseguró que las medidas dictadas responden a una "desesperación política y electoral".

"Sí, el transporte va a acatar, pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo, eso es un daño y perjuicio a nuestra economía, nosotros vivimos de la jornada diaria", dijo Guerrero en entrevista con el programa Que No Me Pierda (QNMP).

"Aclaramos a la población que no vamos a prestar el servicio, vamos a acatar la cuarentena por tres días. Desde miércoles a primera hora estaremos dando el servicio a nuestros usuarios", recalcó.

Dejó en claro que la circulación del transporte para este sábado será hasta las 20:00 horas.

El dirigente vaticinó que si las restricciones continuarán en un futuro, los transportistas analizarán las medidas de presión que tomarán.