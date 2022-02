Hombre que apuñaló a su hija y a su expareja afirmó ser inocente y ser víctima de infidelidad

La Paz

Fernando, sindicado por tentativa de feminicidio e infanticidio, afirmó en su declaración que apuñaló a su propia hija y posteriormente la lanzó del segundo piso de un edificio, debido a una infidelidad de la madre de la menor.

El sujeto aseguró que su esposa no quiere cederle la custodia de su hija y que le dio miedo cuando policías llegaron al domicilio.

“Sabes que es lo peor yo me he quedado en mi casa, a mi hija no le he pegado nada, entonces ella ya ha venido con policías, aquí tengo un arma de fuego lo voy a usar, lo voy a usar (me dijo) así que ya no sabía que hacer”, aseveró Fernando.