Instruyen peritaje tras muerte de personas aplastadas por un tinglado construido dentro del programa 'Evo Cumple’

Cargando...

La Paz

El ministro de Educación, Édgar Pary, sin responsabilizar a alguien informó este lunes que la obra del tinglado había sido ejecutada bajo el financiamiento de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), dependiente del Ministerio de la Presidencia, correspondería al programa ‘Evo Cumple’, sin embargo, fue ejecutada por la Alcaldía de Achacachi y data del año 2013, por lo cual instruyó que se realice un peritaje.

“Esperamos el peritaje técnico que seguramente nos darán los resultados de que es lo que ha pasado, el por qué se ha desplomado. El tinglado se construyó en la gestión 2013”, manifestó Pary.

La autoridad lamentó la tragedia ocurrida en el acto de graduación de la promoción 2022, de la Unidad Educativa Gualberto Villarroel de Achacachi en La Paz.

“Sentimos mucho que esa tragedia haya pasado más que todo cuando había un acto de graduación que es muy lamentable (…). Temas de la naturaleza que realmente a veces nos traen este tipo de desgracias”, aseveró Pary.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano de la Alcaldía de Achacachi, Carlos León, en una entrevista realizada este lunes en el programa Que No Me Pierda, aclaró que confirmaron que son cuatro las personas fallecidas, y no siete como se señalaba.

“Nosotros hasta ayer domingo, hemos manejado la cifra de cuatro fallecidos eso es lo que tenemos registrado”, aseveró León.

Agregó que se realiza trabajos para poder confirmar si existiría otras personas fallecidas, sin embargo, lamentablemente la granizada que aún cae en el municipio no permite efectuar mayores movimientos, pero realizan las inspecciones y coordinación correspondiste.

Cargando...

Familiares de las personas fallecidas, piden a la población ayuda, ya que hay menores que quedaron en orfandad.

El hecho se suscitó en el acto de graduación de estudiantes de la Unidad Educativa Gualberto Villarroel de Achacachi. Rescataron los cuerpos de los fallecidos y los heridos fueron trasladados a un nosocomio.

Pero no es la primera vez que tinglados de centros educativos ceden debido a los granizos recordemos que el 9 de marzo del 2019, cayó el tinglado en la Unidad Educativa Mariscal de Zepita en la ciudad de El Alto. En esta ocasión por fortuna no existió víctimas fatales.

El 9 de junio de 2019, en la Unidad Educativa Vida Nueva de Villa Copacabana, también cayó el tinglado debido a un granizo, en la humanidad de varios estudiantes de ese establecimiento, donde 11 menores resultaron heridos.

Cargando...

El 12 de octubre de 2017 en la Unidad Educativa Aniceto Arce de la ciudad de Sucre, tras una caída de granizada se produjo el hundimiento de un tinglado, donde se lamentó el deceso de dos menores, y 18 personas resultaron heridas.

Por este motivo se espera que se realice las investigaciones pertinentes, con el fin de evitar que se susciten más tragedias como esta, que deja llanto, dolor y luto en las familias.