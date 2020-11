Interpol aclara que aún no se activó la notificación de sello azul para Murillo y López

Cargando...

La Paz, Bolivia

El director nacional de Interpol-Bolivia, coronel Pablo García, informó que un comité de la Policía Internacional (Interpol) con sede en Francia, analiza la documentación presentada por el Ministerio Público, a fin de que se active la notificación de sello azul para dar con el paradero y localización de los exministros Arturo Murillo y Fernando López.

El jefe policial explicó en el programa Que No Me Pierda (QNMP) que el comité, conformados por policías internacionales, analizará si en el requerimiento no se vulneran los derechos humanos de los acusados, que el contexto no tenga nada que ver con temas políticos, militares, religiosos o que existan datos que no estén completos, entre otros.

"Todos estos datos tienen que ser precisos, pero si en algún momento se nos hubiera pasado algún dato que no está en el documento, hay la posibilidad de que la oficina central nos lo devuelva indicando qué puntos se requieren para que se haga la salvedad", dijo el coronel García.

Señaló que la próxima semana se conocerá la determinación de Interpol en relación al pedido de activar el sello azul contra Murillo y López.

"Terminado estos plazos, que en el mejor de los casos serán siete días, la oficina central comunicará a Bolivia que el documento está perfecto, mismo que se hará viral en 194 país en inglés, francés, árabe y alemán.

Sobre Arturo Murillo y Fernando López, pesa un proceso de una compra el pasado diciembre de 2019, con supuesto sobreprecio de $us 5,6 millones por cartuchos de gas lacrimógeno adquiridos a través de la intermediación de la empresa Bravo Tactical Solutions LLC, con sede en Estados Unidos, luego de haber suspendido una compra directa con la empresa brasileña Cóndor.

La denuncia da cuenta que el estado boliviano pagó Bs 270 por proyectil lacrimógeno de larga distancia y Bs 250 por proyectiles de triple acción, de una dotación de 50.000 unidades por cada pedido.