La familia Naranja sigue creciendo: ¡Marcela será mamá!

La Paz, Bolivia

Este miércoles, 6 de diciembre, El Mañanero y la Red Uno de Bolivia recibieron un regalo muy especial. Luciana, Joseph, César, Pablo y Héctor recibieron como regalo ¡una ecografía! que fue develada junto al doctor Luciano Gutiérrez, anunciando así la llegada del primogénito de Marcela.

Así es, llega un nuevo integrante a la familia Naranja, nuestra querida presentadora Marcelita Gonzales será mamá. Al conocer la noticia, sus compañeros no dudaron en llenarla de abrazos y buenos deseos.

Además, los presentadores contaron que ya vieron algunas señales en la futura mamá, como más sueño y hambre.

Fernando, la pareja de Marcela, se unió a la celebración, con un mensaje lleno de amor y felicidad.

Su hermana y su cuñado también expresaron su felicidad, entre lágrimas.

Marcela tiene tres meses de embarazo, fue una etapa difícil, ya que al inicio recibió una mala noticia.

"Cuando el doctor dijo que estaba embarazada no había latido en el embrión y había que esperar una semana. Me lancé en llanto estaba super deprimida, fue mi hermana que me dijo que crea y confíe en Dios, para salir adelante. Ella me dio toda la fe y a la semana había latido. Se lo pedí a Dios y me concedió esto", contó.