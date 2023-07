Las más bellas de Bolivia lucen sus coronas en El Mañanero

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El sábado, Bolivia eligió a sus máximas representantes en la gala final del Miss Bolivia 2023. Hoy, las más bellas del país visitaron El Mañanero, donde lucieron sus coronas y compartieron algunos detalles de la noche que ha cambiado sus vidas.

Las cinco representantes participaran de diferentes certámenes internacionales. Se trata de Estefany Rivero, Miss Bolivia Universo 2023; Selva Jiménez, Virreina Bolivia Universo 2023; Victoria Olguín, Miss Grand 2023; Vanessa Hayes, Miss International 2023; y Darla Reyes, Reina Hispanoamericana.

Miss Bolivia Universo 2023 aseguró esta feliz y agradecida con Dios, con Promociones Gloria, además de toda su barra. La gala del Miss Universo será en El Salvador.

"A pesar de varios inconvenientes que sucedieron, salimos con toda la fuerza, representando muy bien a nuestro departamento", comentó Rivero, al contar que hubo problemas con el vestuario. "Agradecida con las personas que nos apoyaron en ese momento de los inconvenientes y muchas gracias a la chica que me prestó su vestido. Para las personas que piensan que entre nosotras nos cortamos los vestidos, nos los escondimos, no es así. Hubieron algunos problemas, no llegaron nuestros vestidos, pero ya teníamos que salir, teníamos que buscar de alguna manera llegar a continuar con el show y se hizo, salió perfecto", detalló.

Así, compartió que, inicialmente, tuvo que buscar otro vestido, varias le ofrecieron el suyo para prestarle, pero luego, cuando se nombraron la finalistas y les tocaba dar el mensaje de 30 segundos, ya pudo salir con su vestido. Las reinas destacaron el compañerismo de todas las candidatas.

Por otro lado, Estefany es arquitecta de profesión, le encanta el diseño de interiores. También es repostera y tiene su emprendimiento "Recetas de la abuela", donde su especialidad es el rollo dulce o brazo gitano.

"A toda la gente boliviana, muchísimas gracias por todo su apoyo desde el primer día. Realmente voy a dejar Bolivia muy en alto en el concurso. Voy a prepararme mucho mejor que lo que me preparé para el concurso del Miss Bolivia", complementó Miss Bolivia.

Asimismo, la Virreina Bolivia Universo 2023 dijo estar contenta porque ya terminaron las ansias y los nervios, además de muy feliz por el resultado.

"Pude llegar a la recta final. Como muchos saben, yo era una de las 5 mamás que estaban participando y solo podía optar a un título. Muy contenta", destacó Selva Jiménez, quien develó que su hijito fue a la gala final, pero se durmió. Al final, todo valió la pena porque pudo abrazar a su pequeño tras dos semanas de estar en el certamen con un nuevo título en la mano.

Miss Grand Bolivia 2023 también feliz y emocionada, recordó los nervios de esa noche y los percances que tuvieron.

"Éramos tres las candidatas que no teníamos nuestro vestido para la gran noche, pero ha sido algo de mucha emoción, felicidad y una experiencia que nos vamos a llevar para toda la vida", aseguró Victoria Olguín, quien aprendió que se debe tener siempre una reserva porque uno nunca sabe qué pueda pasar y agradeció a todas las chicas que les ayudaron a pasar el estrés del momento con su fuerza y bondad para que sea una gran noche.

A su vez, Hayes, viajará a Japón para el Miss International 2023 en octubre próximo. "Este año, es la versión número 61 del certamen. Estoy super emocionada, agradecida con Dios, con Promociones Gloria, con mi familia y toda la gente que me ha apoyado desde el día uno. No conozco Japón, así que va a ser algo nuevo para mí y mi familia me acompañará", resaltó Vanessa, que mide 1,84.

"Me siento muy ansiosa y orgullosa por el título. Voy a ser la anfitriona del Reina Hispanoamericana y estoy muy contenta", destacó Reyes sobre el certamen que se realiza en Santa Cruz de la Sierra. "Así como cuando las candidatas fueron a Portachuelo, las he recibido de la mejor manera, haciéndoles probar la gastronomía, llevándolas a los lugares más turísticos y lo mismo pienso hacer con las candidatas", agregó la cruceña, recordando que el sábado tuvo el apoyo de toda su familia e incluso gente de su ciudad, algo que la emocionó mucho.