En una noche llena de emociones y sorpresas, María Desirée Durán Morales, la reconocida presentadora de televisión, modelo y empresaria boliviana, fue homenajeada por Promociones Gloria en el último certamen de Miss Bolivia realizado la noche del sábado 1 de julio. Durán, quien fue coronada Miss Bolivia Universo en 2005, recibió un reconocimiento especial de la casa de la belleza en un gesto que conmovió a todos los presentes.

La señora Gloria Suárez Limpias, creadora del emporio de los certámenes de belleza en Bolivia, Promociones Gloria, fue quien entregó el reconocimiento a Desiré Durán, y le expresó: “Te deseamos lo mejor del mundo, que seas siempre muy bendecida”. Estas palabras llenaron de emoción a la exreina de belleza, quien no pudo contener las lágrimas de alegría y agradecimiento.

Desirée Durán fue sorprendida con un reconocimiento por parte de Promociones Gloria

En sus declaraciones, Desiré Durán manifestó su incredulidad y sorpresa por este reconocimiento inesperado. “No me lo esperaba, no puedo creerlo, no sabía qué hacer. Todavía cuando me pidieron una pasarela, no quiero llorar, quiero disfrutar el momento”, expresó la emocionada presentadora.

Durán también compartió su gratitud hacia su familia, amigos y todos aquellos que la han apoyado a lo largo de su trayectoria. “He sido muy feliz a pesar de que en cada uno de los procesos de nuestra vida nos encontramos con momentos difíciles. No ha sido fácil alcanzar el lugar que he alcanzado”, afirmó con humildad.

La finalista del Miss Universo 2006 se mostró agradecida por el reconocimiento de Promociones Gloria y destacó la importancia de disfrutar cada momento que Dios le ha regalado. “Este reconocimiento es una muestra de amor que me ha dado Promociones Gloria, la señora Gloria, Tati. Sé que estaba preparando un discurso que al final no se animó a darlo de nervios, pero de verdad que no esperaba este reconocimiento. Me puse tan nerviosa”, señaló.

María Desirée Durán Morales, Miss Bolivia Universo 2005, presentadora de televisión, modelo, empresaria boliviana y finalista de Miss Universo 2006.

Desiré Durán concluyó su intervención con unas palabras de agradecimiento a Dios y a su país. “Solo puedo decirles gracias a Dios, gracias a Bolivia”, añadió la emocionada presentadora del programa ‘El Mañanero’ de la Red Uno de Bolivia.

Este reconocimiento marca un hito en la carrera de Desiré Durán, quien se despide de Promociones Gloria como presentadora en el certamen de Miss Bolivia después de muchos años de colaboración exitosa. Sin duda, su legado en la industria del entretenimiento y su carisma como figura pública continuarán siendo recordados y admirados por el pueblo boliviano.

