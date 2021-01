Ley de Emergencia Sanitaria contempla que sector privado pueda comprar vacunas contra el Covid-19

Cargando...

La Paz, Bolivia

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, afirmó la noche de este jueves en el programa Que No Me Pierda que la Ley de Emergencia Sanitaria contempla que el sector privado y otros gremios como los gobiernos municipales, departamentales, podrán gestionar y realizar la compra en el exterior de las vacunas contra el Covid-19 de manera directa.

La autoridad explicó que el Gobierno puede garantizar la compra de medicamentos, pruebas y vacunas, sin embargo, recalcó que la normativa no limita a que sea el Estado el único ente que realice la compra de las dosis

"La normativa no establece esas limitaciones, por supuesto que el Gobierno puede garantizar medicamentos, pruebas y vacunas, pero no limita, absolutamente no. Si ellos pueden comprar, por supuesto que están en la libertad y adquirir estas vacunas, suministrar a las personas que ellos vean conveniente. Todos podemos enfrentar a la pandemia", dijo Mamani en entrevista con el programa Que No Me Pierda (QNMP).

Indicó que lo único que no se puede hacer es negocio en medio de la pandemia, por ello, recordó que se conformó un Comité Nacional Estratégico que regularizará los precios de la vacuna.

Mamani anunció que este viernes se tratará en la Cámara de Diputados la normativa de la Ley de Emergencia Sanitaria.