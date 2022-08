“Mamita contesta la videollamada, quiero verte para saber si estas viva”, escribió una niña de 9 años

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

El Coordinador Nacional de Derechos Humanos, Hugo Iriarte, indicó que la víctima por tentativa de feminicidio puso tres denuncias previas por violencia familiar y doméstica. Estas se encuentran en el Ministerio Público y el Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), las mismas tenían medidas de protección

"Lo que llama la atención es que el SLIM no realizó el seguimiento correspondiente, es decir verificar si la víctima no volvió a ser agredida. Ella no podía ir hasta la institución porque estaba bajo amenaza. El sujeto le decía que le iba a quitar la vida a ella. Los niños son testigos presenciales de todo el hecho de violencia", declaró.

Los menores presenciaron el momento en que su padre intentó hacer explotar la vivienda con garrafas de gas, convirtiéndose en testigos presenciales del hecho de violencia. "El testimonio de los niños es una prueba necesaria para determinar la vulnerabilidad de la familia. No se realizó un abordaje preliminar. El SLIM debería realizar una nota interinstitucional para que Defensoría de la Niñez les haga un abordaje sin necesidad de un requerimiento Fiscal", acotó.

Cleto O. Q. C., de 37 años intentó apuñalar a su concubina.

El caso está tipificado como una tentativa de feminicidio, con la agravante que los menores estaban en riesgo de muerte. El acusado Cleto O. Q. C., de 37 años intentó apuñalar a su concubina, al no conseguir quitarle la vida, se encerró en su domicilio, mientras dejó escapar el gas de dos garrafas, sus hijos de 9 años y 5 años se encontraban dentro y no podían salir. El hecho se registró en el domicilio en la zona de Higuerani, el progenitor agresor se encuentra aprehendido.

"La hija de 9 años le escribió a su madre, pidiéndole que le conteste la videollamada. Le escribió 'quiero verte para saber si estas viva', fueron los textos de la niña. Eso demuestra que existe un trauma psicológico, por todo lo que han vivido, viven en temor por culpa de su padre", contó a la Red Uno.

Cleto O.Q.C. se abstuvo a presentar su declaración este lunes 15 de agosto. La representación legal de la víctima pedirá la detención preventiva en el recinto de máxima seguridad de "El Abra".

La audiencia de medidas cautelares concluyó, determinaron detención preventiva por 5 meses para Cleto O.Q.C. en el penal de El Abra.