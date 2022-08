"Tenemos hijos, apaga el gas, te voy a perdonar", intentó apuñalar a su concubina y luego quiso matarse

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Un hombre habría intentado matar a su concubina, el hecho ocurrió en la zona de Higuerani, al sur de la ciudad. De acuerdo a la denuncia presentada por el abogado, Hugo Iriarte, intentó apuñalarla en las costillas, amenazó con quitarle la vida junto a sus hijos. Los menores que observaron el hecho rogaban a su padre que no dañe a su madre.

El agresor fue identificado como Cleto O. Q. C., de 37 años, quien al no lograr su cometido se encerró en su domicilio con dos garrafas prendidas, mientras amenazaba a su víctima con incendiar su casa. La agresión a la víctima de violencia se pudo evitar gracias a la rápida acción de la hermana, que llamó a la Policía.

"Tenemos hijos apaga el gas por favor. Yo te voy a perdonar como siempre, por favor", gritaba la mujer de 33 años a través de una ventana, que en ese momento se encontraba en exteriores del domicilio. "Yo te he pedido perdón de rodillas varias veces", aseveraba Cleto.

"Tu me has querido matar, por eso me escapé, me ha dado miedo", rogaba la víctima a su agresor. "Va reventar la casa, escapa del gas", se escucha decir en el video a un familiar.

Al momento el caso se encuentra en proceso de investigación, mientras que Cleto O.Q.C. se encuentra aprehendido en celdas de la Estación Policial Integral (EPI) Sur.