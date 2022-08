"Yo te pedí perdón de rodillas": Amenazó a su expareja con explotar su casa, con sus hijos dentro

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

El hombre que amenazó con hacer explotar su domicilio en la zona de Higuerani se encuentra aprehendido, acusado por tentativa de feminicidio. En las últimas horas el abogado de la víctima hizo conocer que tendría tres procesos por violencia intrafamiliar.

Iriarte denunció que el agresor identificado como Cleto O. Q. C., de 37 años, intentó apuñalar a su concubina de 33 años. Al no conseguirlo se encerró en su domicilio, mientras dejó escapar el de gas dos garrafas, lo terrible del hecho es que sus hijos de 9 años y 5 años se encontraban dentro, mientras el violento progenitor no les permitía salir.

En las imágenes que compartió el abogado se ve como la madre ruega para que no lastime a sus hijos.

"Tenemos hijos apaga el gas por favor. Yo te voy a perdonar como siempre, por favor", gritaba la mujer de 33 años a través de una ventana, que en ese momento se encontraba en exteriores del domicilio. "Yo te he pedido perdón de rodillas varias veces", aseveraba Cleto. "Tu me has querido matar, por eso me escapé, me ha dado miedo", rogaba.

"Aparte de amenazarla con un cuchillo a la señora, intentó hacer volar toda la casa, con sus dos pequeños dentro, su propio padre no los dejaba salir, estaban dentro el inmueble. La madre se encontraba atemorizada, afortunadamente la policía llegó de forma inmediata", señaló el Iriarte.

Al lugar llegó el Sargento Sarsuri de la Policía que actuó de forma inmediata, ingresó al domicilio y cerró las garrafas que eran una bomba de tiempo -que pudieron causar una terrible explosión- rescató a los menores y procedió a la aprehensión del agresor.

A pesar que la madre de los menores tenía medidas de protección, el hombre las incumplió, estando a punto de cometer un feminicidio y casi quitarles la vida a sus propios hijos.

"Los menores fueron testigos de todo el hecho de violencia, estamos a la espera de la audiencia de medidas cautelares, pediremos la detención preventiva en el Penal de El Abra. La madre y víctima de violencia se encuentra en resguardo", agregó el jurista.

Cleto O.Q.C. se encuentra aprehendido en celdas de la Estación Policial Integral (EPI) Sur, a la espera de su audiencia de medidas cautelares.