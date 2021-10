Miguel y Andreina rompen comunicación dentro de la casa

Cargando...

Estambul, Turquía

En este momento dentro de la casa se han generado varios cambios, participantes nuevos, sentimientos encontrados, participantes que han dejado la casa, planes de espera en el caso de Mare que quedó conmovida con la carta que dejó Andrés tras ser eliminado, el interés de Fred por Andreina, el sentir de Miguel por las supuestas indirectas de Andreina hacia él, en fin, son un sin número de acontecimientos que logran cierta tensión en la casa.

Lo cierto es que Miguel expuso en la antesala de la gala de esta semana que se siente algo perseguido por Andreina, a la que acusa de mandarle indirectas todo el tiempo, con el fin de hacerlo sentir mal. Ante lo que la participante ecuatoriana expresó que no es así, que lamenta que Miguel crea que todo lo que hace ella, es para hacerlo sentir mal a él, cuando en realidad su objetivo desde que volvió al programa es verlo feliz.

Se nota a simple vista que ambos participantes están estresados con esta situación, tanto que Andreina expuso frente a todos y frente a Vanessa que se alejará de Miguel y que tratará de que él no sepa nada de ella en absoluto para que no se sienta atacado o incómodo. Veremos ante esta decisión de Andreina que piensa hacer Miguel y si tratará de acercarse nuevamente a Griss y retomar lo que dejaron a medias, aunque la hondureña aclaró en el programa que están hablando, pero que eso no significa que estén retomando nada.

A continuación les dejamos el video completo del capítulo 62, con todos los detalles que quizá no pudiste ver.