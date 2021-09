Ministerio de Justicia se constituirá en defensa de la madre de la joven desmembrada en Alto Inca Llojeta

Cargando...

El jefe de la Unidad de Servicios Integrales de Justicia Plurinacional, Aldo Torrez, informó este martes, en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda, que el Ministerio de Justicia se constituyó en parte defensa de la madre de la Mayerly Quispe C, joven de 18 años que fue encontrada mutilada el lunes en la zona Inca Llojeta de la ciudad de La Paz.

“En ese trabajo coordinado hemos recibido nosotros a la señora madre a quien se le ha dado una atención psicológica y se le ha brindado la contención en primera instancia y una evaluación”, aseveró Torrez.

El funcionario, afirmó que junto a otras instituciones se harán cargo del apoyo a la familia de la víctima.