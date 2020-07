Ministro Murillo: “Retiro la palabra expropiación por intervención”

La Paz, Bolivia

Luego del polémico anuncio del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, sobre el anuncio de expropiación de hospitales y cementerios privados, la autoridad aclaró que sus palabras se tratan de la compra o alquiler a precio justo.

“El 35% de los asegurados no están recibiendo atención, por tal motivo la población busca atención, la caja de salud ha colapsado y los hospitales del estado se encuentran en la misma situación (…). Hay que tomar medidas drásticas, porque no vamos a permitir que nuestra población se muera en la calle o no reciba la atención necesaria”, dijo Murillo durante entrevista con el QNMP.