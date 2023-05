“Ni poemas, ni recitaciones para mamá, mejor un TikTok viral”, propone la Chitoka

Santa Cruz, Bolivia

La Chitoka regresó a El Mañanero y, con el carisma de siempre, se puso a tono con la celebración más importante del mes de mayo. Así, compartió consejos para agasajar de la mejor manera a las reinas del hogar.

La humorista contó cómo su abuela "bigotudanga y borrachísima" le crió, que su niñera era una perra llamada Xuxa.

"A punta de cinturonazos me fui al colegio y aquí estoy. Mi abuela malísima y yo una licenciada en actividad física", contó.

Además, aseguró que a ella le debe todo lo que es. Entonces, dijo que para el Día de la Madre iba a "beber con su abuela porque ya está grande". "Mi mensaje es que si usted es alcohólica y se toma su traguito, igual puede ser buena madre como mi abuela".

"Por eso, hoy le quiero dedicar, no un poema, no una canción . Le quiero dedicar un TikTok", afirmó.

Así, propuso crear un trend para que se haga viral con la canción más difundida en esta época. Se trata de "Todos tienen una madre", de Leo Dan. Compartió la coreografía con Dayana, Ian y Carlos, que la aprendieron rápidamente.

"Para ustedes que no tienen seguidores. Ahora van a ver con este Tiktok" , les dijo.

También develó el regalo que ya le hizo a su abuela.

"Ya tiene sus 6 damajuanas como todos los días de la madre. Le encanta. No se rían, todas las madres se echan un traguito. Cuantas de nosotras no hemos llegado con el trabajo del colegio o la manualidad tarde, pero llegábamos. Su madre puede ser borracha y responsable al mismo tiempo, no pasa nada", afirmó.