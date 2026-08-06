Pedraza advierte que la pérdida de confianza golpea la gestión de Rodrigo Paz

El analista político Gustavo Pedraza sostuvo que la disminución en la aprobación del presidente Rodrigo Paz refleja el descontento de la población por la falta de respuestas a los principales problemas del país, entre ellos la crisis de combustibles, los bloqueos, la percepción de corrupción y la ausencia de decisiones firmes por parte del Gobierno.

El pronunciamiento se dio tras conocerse los resultados de una encuesta de Ciesmori, realizada entre el 23 de julio y el 2 de agosto en las ciudades del eje troncal, que muestra que el 32% de los consultados aprueba la gestión presidencial, mientras que el 55% la desaprueba y el 13% no tiene una posición definida. Además, el 74% considera que Bolivia marcha por una dirección incorrecta.

"Lo importante es que hablamos con información obtenida con rigor técnico. No es un criterio subjetivo. El dato más preocupante es que el 74% de la gente cree que el país va en una dirección incorrecta", afirmó Pedraza.

El analista recordó que el mandatario inició su gestión con una aprobación de entre el 60% y 65%, pero que en los últimos cuatro meses ese respaldo cayó a prácticamente la mitad.

"Las expectativas de la gente eran altas, pero en solo cuatro meses la aprobación pasó de alrededor del 65% al 32%. Es una caída muy notable", señaló.

Pedraza identificó como factores determinantes el bloqueo de carreteras que se extendió durante 53 días, la persistencia del desabastecimiento de combustibles y los casos de corrupción.

"La herida más profunda que sigue abierta es la de la gasolina. El Gobierno no ha resuelto problemas que la gente ya tenía desde antes y la confianza ha ido disminuyendo", indicó.

Asimismo, sostuvo que la percepción de improvisación y la continuidad de prácticas como los interinatos en instituciones públicas también han debilitado la imagen del Ejecutivo.

"Cuando un gobierno pierde confianza es muy difícil recuperarla. La corrupción no ha sido disminuida y no se ha cambiado de manera notoria la forma de manejar el Estado", manifestó.

Respecto al futuro de la administración de Rodrigo Paz, Pedraza advirtió que los acuerdos económicos o la llegada de créditos internacionales no serán suficientes si no vienen acompañados de reformas institucionales y decisiones políticas.

También consideró que el Ejecutivo aún tiene margen para corregir el rumbo, aunque remarcó que debe enviar señales claras de cambio.

"Todavía hay tiempo, pero preocupa que no existan indicios de que habrá cambios. Si se sigue haciendo lo mismo, el resultado será el mismo", concluyó.

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