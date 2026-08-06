Cordero: Desaprobación a Paz refleja malestar por combustibles y economía

El analista político Carlos Cordero evaluó los resultados del monitoreo de opinión pública de Ipsos Ciesmori, que refleja una desaprobación mayoritaria a la gestión del presidente Rodrigo Paz Pereira en el eje troncal del país.

Según los datos expuestos en la entrevista, el 32% de los encuestados aprueba la gestión presidencial, el 55% la desaprueba y un 13% no tiene una posición definida.

Cordero afirmó que estos resultados reflejan un estado de opinión marcado por problemas que, según la percepción ciudadana, aún no fueron resueltos por el Gobierno.

“Hay un importante sector de la ciudadanía que está desaprobando la gestión del presidente y esto puede deberse a los problemas que no se han terminado de resolver en el país”, señaló.

Combustibles y canasta familiar

El analista identificó entre las principales causas del malestar ciudadano la escasez de diésel y gasolina, el incremento de precios de productos de la canasta familiar y denuncias que aún no fueron aclaradas.

Sostuvo que, si bien el Gobierno logró superar el bloqueo de 53 días, la población ahora exige soluciones concretas a los problemas cotidianos.

“Una vez superado este inconveniente, lo que la ciudadanía quiere es que se solucionen los problemas cotidianos de la economía familiar doméstica”, indicó.

El Alto registra mayor rechazo

Uno de los datos que más llamó la atención fue la desaprobación en El Alto, donde el rechazo presidencial alcanzó el 76%, mientras que la aprobación descendió al 13%.

Cordero sostuvo que este resultado debe ser una señal de alerta para el Gobierno y su equipo ministerial.

“Debe ser un llamado de atención para que el presidente o parte de su equipo ministerial empiecen a pensar en cómo recuperar la imagen y la confianza del pueblo alteño”, afirmó.

Motivos de desaprobación

De acuerdo con los datos expuestos, las principales razones de desaprobación están relacionadas con la percepción de falta de firmeza para tomar decisiones, denuncias de corrupción, manejo de la economía y problemas con el abastecimiento de carburantes.

Cordero señaló que el tema de combustibles estuvo presente desde el inicio de la gestión y no terminó de resolverse, especialmente en regiones productivas y en sectores que dependen del diésel.

“El tema del diésel sigue siendo una demanda de regiones del oriente y de las zonas productoras”, sostuvo.

Gabinete y señales de inestabilidad

El analista también vinculó parte de la desconfianza ciudadana con la inestabilidad observada en el gabinete ministerial.

Mencionó renuncias, cambios de autoridades, anuncios de ajustes y decisiones como la supresión del Ministerio de Turismo, que en su criterio pueden generar sensación de inseguridad en la población.

“Todos estos elementos terminan por generar desconfianza y afectar la imagen del presidente”, afirmó.

Economía y dólar flexible

Cordero sostuvo que las decisiones del área económica también impactan directamente en la imagen presidencial.

Se refirió a la fluctuación del dólar y al denominado dólar flexible, que, según dijo, afecta la capacidad adquisitiva de la población.

“Cuando el ciudadano siente que su bolsillo, su capacidad de alimentarse, su calidad de vida está siendo deteriorada, la respuesta es que el responsable es el presidente”, explicó.

Ficha técnica de la encuesta

La encuesta fue realizada mediante modalidad online y autoadministrada, con participación voluntaria de personas mayores de 18 años con conexión a internet.

El estudio tomó en cuenta a usuarios del eje troncal: La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. El trabajo de campo se desarrolló entre el 23 de julio y el 2 de agosto, con una muestra de 400 casos y un margen de error referencial de ±4,90%.

Mira la programación en Red Uno Play