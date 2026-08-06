Carlos Marquina sorprende con un reto en hindi y Stetic Dance recibe elogios por su energía

La gala internacional de La Gran Batalla Superstars continuó con grandes desafíos para los participantes. En esta oportunidad, los equipos debieron interpretar canciones en idiomas diferentes al español y al inglés, poniendo a prueba su preparación, interpretación y capacidad de adaptación.

El segundo equipo en subir al escenario fue Carlos Marquina junto a la academia Stetic Dance, quienes sorprendieron con una presentación inspirada en la cultura india al ritmo de “Paan Ki Dukan” del artista Shahid, en idioma hindi.

Un personaje que sorprendió al jurado

La presentación destacó por la energía, los movimientos y la construcción del personaje de Carlos, quien apostó por una interpretación diferente y llena de actitud.

El juez Quimey del Río resaltó el trabajo realizado por el participante y explicó que, aunque la letra representaba un gran desafío, logró compensarlo con la expresión corporal.

“Tenías el personaje y lo que no pudiste con la letra sí estaba en los pasos de baile. Has logrado rescatar la presentación con la fisicalidad y expresiones”.

Carlos logró meterse en el personaje

Por su parte, Gabriela Zegarra destacó la preparación del participante y aseguró que logró interpretar correctamente la esencia del personaje.

“El tema del personaje lo encarnó y lo estudió muy bien. El personaje fue increíble”.

Sin embargo, señaló que durante algunos momentos de la canción hubo dificultades con el lip sync, aunque valoró la energía mostrada por todo el equipo.

Stetic Dance mostró mayor integración

La jueza Elka Meyer destacó la ejecución de los pasos y la presencia escénica del grupo.

“La ejecución de los pasos estuvo muy bien, la onda, había energías diferentes”.

Además, resaltó la evolución de Carlos y la importancia de aprovechar su presencia sobre el escenario.

“Tiene escenario y úselo siempre a su favor”.

El desafío del idioma

Para Tito Larenti, el principal punto a mejorar fue el lip sync, aunque destacó que este tipo de retos ayudan a fortalecer la preparación de los participantes.

“El lip sync sí falló bastante, pero lo que ayuda en este tipo de temáticas es que sirve para practicar”.

También reconoció la seguridad con la que Stetic Dance llegó al escenario y la confianza en su propuesta.

Carlos disfruta una nueva faceta

Tras recibir las devoluciones del jurado, Carlos Marquina contó que se preparó viendo la película relacionada con el personaje y que decidió asumir un mayor riesgo en la coreografía.

“Vi toda la película y practiqué mucho”.

Además, aseguró que esta presentación le permitió mostrarse de una manera diferente.

“Por primera vez me dejó ser como yo y me sentí libre”.

Stetic Dance suma 6.8 puntos

Luego de la evaluación del jurado, se dio a conocer el puntaje obtenido por Carlos Marquina y Stetic Dance, quienes alcanzaron un promedio de 6.8 puntos.

Con este resultado, el equipo continúa en competencia mientras la gala internacional avanza y cada presentación se vuelve clave para definir quiénes seguirán brillando en La Gran Batalla Superstars.

Mira la programación en Red Uno Play