¡Unámonos por Kassem! Necesita Bs 150 mil para un marcapasos y seguir junto a su familia

Kassem Vidangos, esposo y padre de dos niñas de 10 y 12 años, atraviesa una nueva batalla por su vida. Después de superar un linfoma de Hodgkin cuando tenía 18 años, hoy enfrenta una delicada enfermedad cardíaca que obliga a su familia a buscar ayuda económica para adquirir un marcapasos especializado, cuyo costo alcanza los 150 mil bolivianos.

Su esposa relató que, aunque durante los últimos cinco años Kassem logró mantenerse estable con medicación, su estado de salud se agravó hace pocas semanas.

"Hace cinco años comenzó a tener problemas cardíacos. Todo este tiempo, con la medicación, él estaba estable, pero hace tres semanas, en julio, se desmayó en nuestra casa y tuvimos que llevarlo al hospital, donde sufrió un paro cardíaco", contó.

Explicó que los problemas de salud de los padres de Kassem también afectaron su estado emocional. "Él viajó a Cochabamba para cuidar a su papá y, en ese tiempo, a su mamá le diagnosticaron Alzheimer. Todas esas emociones fueron agravando su situación. Llegó a Santa Cruz y le dio el ataque al corazón", añadió.

"Es un momento que no se lo deseo a nadie, porque la situación económica del país es muy difícil. Nosotros no tenemos seguro, los medicamentos están caros y los ahorros ya no existen. Él adora a sus hijas y ellas no podrían quedarse sin su papá", expresó entre lágrimas.

La familia asegura que el implante del marcapasos es urgente, ya que el tratamiento farmacológico ya no está dando resultados.

"Él siempre ha luchado, sigue luchando y sé que esta será una batalla ganada, pero ahora necesitamos con urgencia el equipo. Al no tenerlo en su cuerpo, su vida corre peligro porque la medicación ya no funciona", afirmó su esposa.

Además del costo del dispositivo, la familia debe cubrir los gastos de estudios médicos, honorarios profesionales y la cirugía. El precio del marcapasos puede variar debido al tipo de cambio, lo que incrementa la preocupación de sus seres queridos.

Las personas que deseen brindar su apoyo pueden comunicarse a los números 780 04 055, 780 49 061 y 688 13 032, con el objetivo de ayudar a que Kassem pueda acceder al tratamiento que necesita para seguir junto a su familia.

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