La tarde estuvo cargada de humor, energía y muchas sorpresas con la visita de Oriana Arredondo al programa Dueños de la Tarde como presentadora invitada por un día, donde fue recibida como invitada especial y rápidamente conquistó al elenco y a la audiencia con su carisma.

La expresentadora de televisión, emprendedora y actual participante de La Gran Batalla Superstars se sumó a la dinámica del espacio, participando en juegos, conversaciones y momentos que arrancaron risas tanto dentro como fuera del set.

Durante la entrevista, Oriana confesó que la invitación despertó en ella una mezcla de emoción y nostalgia por volver a desempeñarse frente a las cámaras.

"Realmente esto no me lo esperaba. Fue una linda invitación, muchas gracias. Es como revivir todas las cosas que hacía en un formato divertido e informativo y me siento muy feliz. Es algo que viene conmigo; desde muy pequeña hacía esto y es como mi trabajo ideal", expresó.

Su naturalidad, espontaneidad y cercanía hicieron que la visita se convirtiera en uno de los momentos más comentados del programa, demostrando que mantiene intacta la conexión con el público.

Mientras continúa su participación en La Gran Batalla Superstars, Oriana sigue mostrando una nueva faceta en la pantalla, combinando talento, humor y autenticidad, cualidades que una vez más quedaron en evidencia durante su paso por Dueños de la Tarde.

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