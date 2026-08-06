Un clásico francés en La Gran Batalla Superstars: Oriana se transformó en Edith Piaf

La gala internacional de La Gran Batalla Superstars llegó a su cierre con una presentación cargada de elegancia, emoción y un clásico de la música francesa.

El último equipo en subir al escenario fue Oriana Arredondo junto a la academia Elite Dance, quienes interpretaron “La Vie en Rose” de Edith Piaf, enfrentando el desafío de representar una canción en un idioma diferente al español y al inglés.

Una propuesta elegante sobre el escenario

La presentación destacó por una coreografía cuidada y una estética inspirada en el videoclip y la esencia del reconocido tema francés.

La jueza Gabriela Zegarra reconoció el esfuerzo del equipo, aunque señaló que la construcción del personaje todavía podía fortalecerse.

“Les costó el tema del personaje, no estuvo como esperaba para estar encantada, pero tampoco estuvo mal”.

El jurado destaca la técnica de Elite Dance

Por su parte, Elka Meyer resaltó la calidad del trabajo coreográfico y la técnica del equipo.

“Muy linda la técnica y como propuesta coreográfica muy bien, lo disfruté mucho”.

Además, observó que Oriana inició la presentación con algunas dudas, pero logró ganar seguridad y energía a medida que avanzaba la canción.

Un personaje que necesitaba más conexión

El juez Tito Larenti señaló que el principal desafío estuvo en lograr una mayor transformación en Edith Piaf.

“Desde tus facciones y todo no te encontré como el personaje, faltó más allá del lip sync”.

Sin embargo, destacó el trabajo de Elite Dance y aseguró que lograron crear una atmósfera que transportó al público.

“El equipo me dio lo que me faltaba, me metieron en un mundo”.

Detalles para seguir perfeccionando

Para Quimey del Río, la propuesta estuvo acorde al estilo de la canción y valoró que el equipo mantuviera elementos del material de referencia.

“Me gustó la propuesta, creo que estaba acorde”.

Como observación, recomendó trabajar la gesticulación de Oriana para encontrar un equilibrio en la interpretación.

Oriana agradece el apoyo del público

Luego de recibir las devoluciones, Oriana destacó el esfuerzo realizado junto a su academia y pidió el respaldo de la audiencia.

“Sé que en esta puesta en escena nos hemos esforzado mucho y esperamos el apoyo de todos”.

Elite Dance obtiene 6.3 puntos

Tras la evaluación del jurado, se dio a conocer el puntaje obtenido por Oriana Arredondo y Elite Dance, sin incluir todavía el voto secreto de uno de los jueces.

El equipo alcanzó un promedio de 6.3 puntos, resultado que mantiene abierta la competencia y deja todo en manos de la evaluación final y el apoyo del público.

La gala internacional continúa definiendo el camino de los equipos en La Gran Batalla Superstars.

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