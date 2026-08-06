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La gran batalla

¿Quién brillará esta noche? Oriana, Carlos y Nicol se enfrentan en una gala llena de desafíos

Oriana Arredondo junto a Elite Dance, Carlos Marquina con Stetic Dance y Nicol Salce acompañada de Un1ty buscarán conquistar al jurado y al público con presentaciones en otros idiomas.

Red Uno de Bolivia

05/08/2026 20:30

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Tres equipos llegan con todo a La Gran Batalla Superstars
Bolivia

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La competencia continúa y esta noche La Gran Batalla Superstars vuelve a encender el escenario más grande de la televisión boliviana con una gala llena de ritmo, emoción y nuevos desafíos.

Tres equipos llegarán con una sola misión: sorprender, demostrar su talento y conseguir el respaldo necesario para mantenerse firmes en la competencia.

Un reto con canciones en otros idiomas

En esta nueva gala, los participantes enfrentarán una temática especial: interpretar canciones en idiomas diferentes al español y al inglés.

El desafío pondrá a prueba no solo sus habilidades de baile, sino también su capacidad de interpretación, conexión con el público y preparación escénica.

Los protagonistas de esta noche serán:

  • Oriana Arredondo junto a Elite Dance
  • Carlos Marquina con Stetic Dance
  • Nicol Salce acompañada de Un1ty

Cada equipo buscará dejar una huella sobre el escenario y convencer tanto a los jueces como a la audiencia.

El público tiene la última palabra

La participación del público será clave en esta gala. Los seguidores podrán apoyar a su equipo favorito ingresando a:

voto.reduno.com.bo

El puntaje obtenido podría marcar la diferencia y ayudar a los participantes a evitar la gala de eliminación.

Una noche imperdible

Con nuevas canciones, grandes presentaciones y mucha emoción, La Gran Batalla Superstars promete una noche donde cada detalle contará y donde los equipos deberán demostrar por qué merecen continuar en la competencia.

No te pierdas La Gran Batalla Superstars, esta noche desde las 20:45, solo por Red Uno.

Mira la programación en Red Uno Play

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