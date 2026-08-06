¿Quién brillará esta noche? Oriana, Carlos y Nicol se enfrentan en una gala llena de desafíos

Oriana Arredondo junto a Elite Dance, Carlos Marquina con Stetic Dance y Nicol Salce acompañada de Un1ty buscarán conquistar al jurado y al público con presentaciones en otros idiomas.
05/08/2026 20:30
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La competencia continúa y esta noche La Gran Batalla Superstars vuelve a encender el escenario más grande de la televisión boliviana con una gala llena de ritmo, emoción y nuevos desafíos.
Tres equipos llegarán con una sola misión: sorprender, demostrar su talento y conseguir el respaldo necesario para mantenerse firmes en la competencia.
Un reto con canciones en otros idiomas
En esta nueva gala, los participantes enfrentarán una temática especial: interpretar canciones en idiomas diferentes al español y al inglés.
El desafío pondrá a prueba no solo sus habilidades de baile, sino también su capacidad de interpretación, conexión con el público y preparación escénica.
Los protagonistas de esta noche serán:
Cada equipo buscará dejar una huella sobre el escenario y convencer tanto a los jueces como a la audiencia.
El público tiene la última palabra
La participación del público será clave en esta gala. Los seguidores podrán apoyar a su equipo favorito ingresando a:
voto.reduno.com.bo
El puntaje obtenido podría marcar la diferencia y ayudar a los participantes a evitar la gala de eliminación.
Una noche imperdible
Con nuevas canciones, grandes presentaciones y mucha emoción, La Gran Batalla Superstars promete una noche donde cada detalle contará y donde los equipos deberán demostrar por qué merecen continuar en la competencia.
No te pierdas La Gran Batalla Superstars, esta noche desde las 20:45, solo por Red Uno.
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