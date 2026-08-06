Un reto en francés, una gran puesta en escena y un puntaje que preocupa a Nicol Salce

Una nueva noche de competencia arrancó en La Gran Batalla Superstars con un desafío internacional. Los equipos dejaron atrás los idiomas tradicionales y se enfrentaron a una temática especial: canciones en idiomas diferentes al español y al inglés.

Además, el público volvió a tener un papel fundamental, ya que puede ingresar a voto.reduno.com.bo y calificar a su equipo favorito. Ese puntaje podría convertirse en la diferencia para continuar en competencia.

El primer equipo en subir al escenario fue Nicol Salce junto a la academia Un1ty, quienes presentaron la canción “Dernière Danse” de la artista francesa Indila, llevando al escenario una propuesta cargada de interpretación y elementos visuales.

Una presentación con identidad francesa

La puesta en escena destacó por incorporar elementos inspirados en el videoclip original y una narrativa que buscó transmitir la emoción de la canción.

La jueza Elka Meyer valoró el trabajo realizado por el equipo y resaltó la propuesta visual.

“Me gustó mucho el cuadro, utilizaron el tema de la canción y el video. Fue un lindo cuadro”.

Sin embargo, recomendó trabajar en la ejecución de algunos movimientos para lograr mayor precisión y evitar momentos donde la coordinación pueda verse afectada.

También destacó el desempeño de Nicol, aunque señaló que tuvo algunos detalles por corregir hacia el final de la presentación.

El jurado reconoce evolución de Nicol

Tito Larenti destacó que la participante mostró una faceta diferente y una mayor entrega en la interpretación.

“Hiciste algo diferente a otros momentos, te entregaste más al interpretar y con una historia”.

Aunque observó dificultades en algunos momentos del lip sync, resaltó el crecimiento de Nicol sobre el escenario y el potencial de la academia Un1ty.

Creatividad y personaje fueron destacados

Para Quimey del Río, la presentación tuvo detalles creativos que ayudaron a fortalecer la propuesta.

“Los detalles le agregaron cosas creativas y sencillas que realzaron la presentación”.

Además, señaló que Nicol logró transmitir el personaje, aunque recomendó seguir trabajando en la pronunciación del idioma francés.

Un reto que continúa

Gabriela Zegarra coincidió en que interpretar una canción en otro idioma representa un desafío importante, pero destacó los aspectos positivos de la presentación.

“Hubo cosas que gustaron, siento que el equipo tiene que creérselo más”.

Por su parte, Nicol contó que se preparó tomando clases de francés para enfrentar este reto y agradeció las recomendaciones del jurado.

“Siento que hay que practicar más, agradezco a los jueces por cada recomendación y a seguir mejorando”.

Un puntaje que los deja en alerta

Tras la evaluación del jurado, se dio a conocer el puntaje obtenido por Nicol Salce y Un1ty, sin incluir todavía el voto secreto de uno de los jueces.

El equipo alcanzó un promedio de 5.5 puntos, resultado que podría mantenerlos en zona de riesgo dependiendo de la votación final.

Ahora, el apoyo del público será clave para definir el futuro del equipo en esta intensa etapa de La Gran Batalla Superstars.

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