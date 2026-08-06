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La gran batalla

¡Tabla definida! Nicol Salce y Un1ty quedan en zona de eliminación

Marianella Molina y Fusion Dance se quedaron con el mejor puntaje de la noche, mientras que Nicol Salce deberá enfrentar la gala de eliminación tras la temática internacional.

Red Uno de Bolivia

05/08/2026 22:30

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¡Tabla definida! Nicol Salce y Un1ty quedan en zona de eliminación
Santa Cruz, Bolivia

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Una noche llena de desafíos, idiomas y grandes presentaciones llegó a su momento decisivo en La Gran Batalla Superstars.

Luego de las tres actuaciones de este miércoles bajo la temática de canciones en idiomas diferentes al español y al inglés, finalmente se reveló el esperado voto secreto de la jueza Elka Meyer, un resultado que terminó de definir la tabla de posiciones de los equipos.

Marianella y Fusion Dance lideran la competencia

Con la suma de todos los puntajes conocidos, el equipo que logró quedarse con la primera posición fue:

Marianella Molina y Fusion Dance — 7.8 puntos

Su presentación se convirtió en la mejor valorada de la jornada, logrando imponerse frente al resto de los equipos.

En segundo lugar quedó:

Carlos Marquina y Stetic Dance — 6.8 puntos

El equipo recibió reconocimiento por su propuesta y energía durante su presentación en hindi.

Así quedó la tabla de posiciones

La clasificación final de la gala quedó de la siguiente manera:

  • Marianella Molina & Fusion Dance — 7.8 puntos
  • Carlos Marquina & Stetic Dance — 6.8 puntos
  • Cardamomi & Be Yourself — 6.5 puntos
  • Oriana Arredondo & Elite Dance — 6.3 puntos
  • Nicol Salce & Un1ty — 5.5 puntos

Nicol Salce y Un1ty enfrentan la eliminación

Con el puntaje más bajo de la noche, el equipo de Nicol Salce junto a Un1ty quedó como el conjunto que deberá pasar a la gala de eliminación.

Ahora, el equipo tendrá que prepararse para demostrar nuevamente su talento y buscar mantenerse dentro de la competencia.

La competencia continúa

Mientras tanto, los demás equipos tendrán una nueva oportunidad este jueves y viernes, donde volverán a subir al escenario con una nueva temática.

Cada presentación será clave, ya que deberán defender su lugar en la competencia y evitar caer en una nueva gala de eliminación.

En La Gran Batalla Superstars, cada punto cuenta y cualquier detalle puede cambiar el rumbo de la competencia.

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