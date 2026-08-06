"Pasamos de cero a algo": Gobernador Velasco celebra el acuerdo 50/50

En un hecho calificado como “histórico”, el Gobierno y las nueve gobernaciones suscribieron este miércoles el acuerdo de la Agenda 50/50, que abre el camino para que los gobiernos departamentales participen por primera vez de la coparticipación tributaria a partir del PGE 2027.

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, explicó que actualmente las gobernaciones no reciben recursos de los impuestos nacionales que se generan en cada departamento, situación que, según afirmó, cambiará con la implementación del nuevo mecanismo.

"Hoy por hoy las gobernaciones viven únicamente de las regalías y del IDH que vienen en bajos históricos. Ahora se inicia la coparticipación tributaria desde el Presupuesto General del Estado 2027", señaló la autoridad.

Velasco explicó que, de manera referencial, de los impuestos generados en los departamentos los municipios reciben el 20%, las universidades el 5% y el Gobierno central el 75%, mientras que las gobernaciones no participan de esa distribución. Con el acuerdo firmado, se incorporará un porcentaje destinado a los gobiernos departamentales, aunque el monto exacto aún será definido.

La autoridad aclaró que en las próximas semanas comenzarán las mesas técnicas con la participación de gobernaciones, municipios, universidades y el Ministerio de Economía para establecer qué impuestos ingresarán al nuevo esquema y cuál será el porcentaje de distribución.

"Lo importante es que ya está el compromiso firmado de que por ley, en el Presupuesto General del Estado 2027, se inicie la coparticipación tributaria para los gobiernos autónomos departamentales", sostuvo.

Velasco indicó que actualmente las gobernaciones enfrentan un déficit para cumplir las competencias que les asigna la Constitución y aseguró que este cambio permitirá fortalecer su capacidad de gestión.

"Estamos pasando de cero a algo. Es un cambio histórico, un cambio de paradigma; es absolutamente una nueva Bolivia", afirmó.

Asimismo, señaló que la propuesta presentada por Santa Cruz plantea un criterio de distribución basado en un 45% por población, un 45% por aporte al Producto Interno Bruto (PIB) y un 10% por necesidades básicas insatisfechas, aunque enfatizó que ese mecanismo aún deberá ser debatido entre todas las instancias involucradas.

El debate técnico comenzará durante la elaboración del Presupuesto General del Estado 2027, prevista para septiembre, cuando se definan los porcentajes y los tributos que serán incorporados al nuevo esquema de coparticipación

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