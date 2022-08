“Quedó todo en cenizas”, dolor e impotencia en comerciantes del mercado Mutualista

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Más de 1.000 puestos de venta se vieron afectados por el incendio que se registró durante la noche del domingo y la madrugada del lunes en el mercado Mutualista de la capital cruceña.

Son varios los comerciantes que han dedicado más de 20 años de su vida en este oficio. Muchos perdieron la totalidad de su mercadería e incluso dinero que guardaban en sus locales. Este lunes contaron sus historias en el programa Que No Me Pierda.

Julio Choque y Leandra Quispe, son una pareja de la tercera edad que se dedicaban a vender dulces en el centro de abastecimiento, "Me dedique a vender porque a mi edad nadie me da trabajo. Ahora todo se ha ido ya no me queda nada. Esta mañana no tenía ni pasaje para irme", se lamenta el señor Julio.

Cargando...

Una de las versiones sobre el inicio del fuego en el mercado, es que se estaban realizando tareas de soldadura en uno de los puestos. Otros dicen que se dio por un corto circuito.

"Todo se fue, todo lo perdí. Quedó todo en cenizas", contó afligida Delcy Ortiz, que se dedicaba a la venta de calzados y que afortunadamente pudo salvar un poco de su mercadería.

Los comerciantes madrugaron en las afueras del centro de abastecimiento intentando ingresar a recuperar sus productos, sin embargo, bomberos los obligaron a salir pues corrían el riesgo de sufrir algún tipo de lesión.

Piden ayuda a las autoridades municipales y nacionales ya que prácticamente se quedaron sin trabajo, "Pedimos que se vuelva a construir (el mercado), nosotros vivimos del día y si no vendemos ¿de qué vamos a vivir?", piden.

Cargando...