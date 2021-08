Representante de la GIEI afirma que su mandato no les permitía analizar si existía “fraude o golpe de Estado”

Cargando...

En una entrevista efectuada este martes en el programa Que No Me Pierda, Juan Méndez representante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Bolivia), aseveró que no se encontraba dentro del mandato del grupo el indagar o emitir alguna posición sobre el análisis de un posible “fraude o golpe de Estado”.

“En consecuencia obviamente nosotros consideramos tanto la posibilidad de fraude como la posibilidad de golpe de Estado, como un contexto en el que se desarrollaron estos actos de violencia y violaciones de derechos humanos, pero nuestro enfoque fue no pronunciarnos sobre el tema”, puntualizó Méndez.

El representante de la (GIEI), aseveró que la institución hizo un esfuerzo importante por agotar todas las posibilidades a ser investigadas, como también los actos de violencia y la violación de derechos humanos. Agregó que el trabajo requirió de mucho análisis para describir los hechos de la mejor manera posible.