Reymi: "Cronenbold tiene más posibilidades de unificar (el voto) más que yo"

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El exministro de Defensa, Reymi Ferreira, afirmó que la candidatura de Mario Cronenbold a la Gobernación de Santa Cruz por el Movimiento Al Socialismo (MAS) para las elecciones subnacionales, tendría más posibilidades de unificar el voto en comparación a él.

"En relación a mí él (Mario Cronenbold) tiene y se lo ha visto en las expresiones orgánicas más posibilidades de unificar más que yo dentro del MAS. Me parece que es un hombre leal, ha trabajado bastante, como en todas partes tiene críticas también, nadie en política es monedita de oro", afirmó Ferreira en una entrevista con el programa Que No Me Pierda (QNMP).

Sostuvo que la candidatura del exalcalde de Warnes puede ser un factor de unidad en el instrumento político, y que la misma llegue a un consenso a fin de que el partido de Evo Morales pueda avanzar en Santa Cruz.

Ferreira consideró que el partido del MAS ha demostrado en este último tiempo que ya no es un partido de caudillo ni de persona, sino de estructura orgánica la cual considera debe mantenerse.

Cargando...

"De nada sirve querer abrirse más a la clase media o sectores indecisos si va a perder su base. Ahora puede decirse que el MAS es un partido que funciona como una estructura", dijo.

Respecto a su declaración pública en sus redes sociales, sobre su declinación como precandidato o candidato, se debe a dos razones: Que el MAS necesita un candidato que consolide el voto duro que tiene en Santa Cruz. Lo segundo: que está comprometido con una tesis doctoral desde hace dos años y no puedo dejar esa actividad inconclusa”.

"En política hay que ser objetivo, hay que hacer un análisis de coyuntura y de proyecciones. Soy docente y tenemos que practicar lo que decimos", dijo el también ex rector de la Universidad Gabriel René Moreno (UAGRM).