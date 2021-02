Richter: "La promulgación de la Ley de Emergencia ya es una decisión"

Cargando...

La Paz, Bolivia

El vocero Presidencial, Jorge Richter, afirmó que la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria ya es una decisión del Gobierno, pues considera que es un hecho consumado en las dos cámaras en el que solo faltaría la promulgación del presidente Luis Arce Catacora.

"La promulgación de la Ley de Emergencia no es una señal que se vaya a dar, ya es una decisión (…) en tanto esto ocurra también hay que observar la conducta, el ánimo y cuál es compromiso del sector médico con la población, porque no es correcto estar solamente en espacios de amenazas a algo que quiera hacer el Gobierno", afirmó Richter la noche del lunes en entrevista con el programa Que No Me Pierda (QNMP).

Opinó que, si los galenos pretenden dialogar o establecer pautas en torno a la Ley de Emergencia, deberían manifestarlas de manera clara y no bajo amenazas.

Para este martes y miércoles, el Consejo Departamental de Salud (Codesa) en Santa Cruz y trabajadores en salud acatará un paro de 48 horas en rechazo a la Ley de Emergencia Sanitaria, ya que consideran que la misma vulnera la Constitución Política del Estado, la Ley 3131, los Estatutos y Reglamentos del Colegio Médico de Bolivia.

Cargando...

A tiempo de indicar que la promulgación se realizará en los próximos días, Richter aseguró "algunas partes intervinientes de los galenos deberían ser serios en sus demandas", después de los acuerdos que llegaron.