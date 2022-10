Rómulo Calvo: "El paro no va a cambiar, comienza el 22 y es indefinido hasta que se abrogue el Decreto"

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

Este miércoles la justicia determinó ampliar a 24 horas y con custodia policial la detención domiciliaria para el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo. Esto luego de que el pasado 10 de octubre viajara a Cochabamba y no pudiera llegar a tiempo a su domicilio debido a que la línea aérea retrasó su vuelo.

Recordemos que, el arresto domiciliario de Calvo antes era de lunes a domingo de 21:00 a 7:00.

Durante una entrevista con el programa Que No Me Pierda, el líder cívico cuestionó la determinación del juez, Primo Flores y aseguró que esta medida no frenará la realización del Censo.

“Estamos acostumbrado a las arbitrariedades de este juez. El peso político hace que tome estas decisiones injustas, dañando a una familia y a un profesional”, dijo Rómulo Calvo, quien además denunció que el diputado Rolando Cuéllar y su esposa, se reunieron con el juez asignado al caso horas antes de la audiencia.

Ratificó que el paro cívico indefinido que está previsto que inicie el próximo 22 de octubre continúa en pie, hasta que el Gobierno abrogue el Decreto Supremo 4760 que fija la realización de la encuesta censal para el 2024.

"No sé si las intenciones son debilitar el paro indefinido; pero la medida no la medida no la hago yo, lo hace una población que está disconforme (...) El paro no va a cambiar y comienza el día 22 hasta que el gobierno abrogue el Decreto", aseguró el líder cívico.

Aseguró que apelarán a la determinación del juez a la que califica de inconstitucional, porque no se incumplieron las medidas.

