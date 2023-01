“Salí desnuda, para salvar mi vida”, dijo la mujer que fue secuestrada y violada por su expareja

La Paz

En una entrevista realizada este miércoles en el programa Que No Me Pierda, la victima de secuestro, agresión y violación por parte de su expareja, relató la desgarradora historia que tuvo que vivir después de ser secuestra y golpeada brutalmente.

La misma afirmó que son varias veces que sucedió el hecho, por lo que denunció su caso a la policía hace 8 meses, sin embargo, las autoridades hasta ese momento no le habrían otorgado un investigador.

“Yo denuncie hace mucho tiempo esto, pero nunca me hicieron caso, no es la primera vez, fue una, otra y otra vez, son varias veces que fui agredida por esta persona, siempre me decían ya le van a asignar a un agente investigador, pero nunca llegó el momento, hasta que ayer volvió a agredirme esta persona e intentó asesinarme”, manifestó la víctima.

Según su relató, ella tuvo que escapar desnuda después de que el sujeto la llevó a un lugar lejano, la golpeó brutalmente y la violó. Tuvo que ir en la situación en la cual se encontraba a oficinas de la policía, para que ellos procedieran a atenderla.

“Tuve que escapar, salir descalza, desnuda, tuve que correr a salvar mi vida, más bien estaba ahí un radiotaxi, le grité que por favor me ayudara me llevó a mi casa, y después bajé inmediatamente a poner la denuncia, recién ahí (la policía) se movilizó, porque antes no me hacían caso”, aseveró la víctima.