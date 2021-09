Sedes instalará punto de vacunación en el aeropuerto Viru Viru y el mercado Alto San Pedro

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de la Gobernación cruceña, Erwin Viruez, anunció que este miércoles por la mañana se instalará dos puntos de vacunación de manera provisoria como son las instalaciones del aeropuerto Viru Viru y el mercado Alto San Pedro.

"Estamos reforzando (vacunación contra el Covid-19), creo que esa población cautiva que hoy todavía no pudo acceder a la vacunación, tenemos que diseñar todo este tipo de logística para incrementar", dijo Viruez en entrevista con el programa Que No Me Pierda (QNMP) de La Red Uno de Bolivia.

Consideró que la demora en la llegada de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V aumenta la brecha para alcanzar mejores porcentajes en el esquema completo de inmunización.

"El 62% de la población cruceña tiene una dosis aplicada y el 42% de inmunización completa, es decir, haciendo los cálculos tenemos que acortar esta brecha", sostuvo la autoridad.

Viruez comentó que mantienen reuniones con la Alcaldía cruceña para trabajar con los distritos municipales con el fin de desplazar brigadas médicas y vacunar a las personas que aún no recibieron la primera dosis.

Vacunas

Sobre las vacunas, el director del Sedes dijo en el programa QNMP que para cubrir el desfase del mes de agosto, el departamento de Santa Cruz necesita 75.000 dosis de la vacuna Sputnik V.

"Con eso consideramos que alcanzaremos un buen porcentaje y así acompañar a la aplicación de las otras dosis", acotó.