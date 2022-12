"Si pierde la pierna no podrá trabajar", dice esposa de motociclista arrollado por un camión

Santa Cruz, Bolivia

Un motociclista que fue embestido por un camión ahora puede perder la pierna sino no reúne 10 mil bolivianos como garantía para su cirugía, la cual esta programada para este martes. En total deben 32 mil bolivianos a la clínica y denuncian que el responsable del accidente no se ha manifestado.

Desde el hospital, el hombre junto a su esposa, que dentro de poco dará a luz, relatan que necesita con urgencia realizarse esa operación. El accidente se registró el pasado 3 de diciembre cuando se dirigía en moto a su trabajo, lamenta que no fue auxiliado por el conductor del camión sino por vecinos, señala que le pasó una tarjeta pero nunca contestó el número de celular.

"Tengo riesgo de perder mi dedo pulgar del pie y además de fracturas en la tibia y peroné, si no tengo el dinero, no me operan", señaló el afectado. Su esposa pide justicia y recursos, si no consiguen la garantía corre el riesgo de perder la pierna y así no podrá trabajar, tampoco yo podré hacerlo porque en los próximos días daré a luz", dijo afligida la mujer.