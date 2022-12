“El freno no respondió”, dijo el chofer que chocó, volcó y aplastó a una persona

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

“Yo no estoy en estado de ebriedad, estoy sanito, sino que no me dieron los frenos”, contó el conductor del camión que perdió el control y colisionó contra una vagoneta y cayó al canal no sin antes llevarse por delante a un transeúnte que esperaba el transporte público y quien perdió la vida de forma instantánea tras ser impactado y arrastrado por el vehículo de alto tonelaje.

“No fue mi intención darle con la cola del camión y mandarlo al canal al ahora occiso, pero me fallaron los frenos”, remarcó el hombre. El trágico y fatal accidente ocurrió la mañana de este lunes, 12 de diciembre, en la 8vo anillo y Radial 10.

De acuerdo al relato de una vecina de la zona, no es la primera vez que ocurre este tipo de accidentes debido a la falta de señalización y semáforo en el lugar. “Siempre hay accidentes acá, hace falta semáforo y señalización porque el puente no tiene ni barandas”, narró la mujer.

Personal de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) llegó hasta lugar y realizó el levantamiento legal del cuerpo y lo trasladó hasta la morgue municipal de la Pampa de la Isla de la capital cruceña.

En tanto, el conductor del camión fue derivado hasta dependencias policiales. Se aguarda un informe oficial de parte de la Policía de la Unidad de Tránsito. No obstante, continúan las investigaciones para esclarecer este caso, así como también se espera que los familiares del fallecido lleguen a identificarlo.